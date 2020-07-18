РИАМО - 18 июл. Проект продления Калужско-Рижской линии Московского метрополитена до Мытищ будут рассматривать не раньше 2023 года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Проблема там была и она остается, она связана с подбором земельных участков <...> Пока сроки остаются те же. Вопрос сложный. Технически, само строительство несложное, мы понимаем, что район развивается, но тем не менее в планах пока остается за 2023 годом», — сказал Бочкарев журналистам.

Он подчеркнул, что а настоящее время приоритетом остается возведение Большой кольцевой линии метро.

Всего на БКЛ будет размещена 31 станция. Новое кольцо позволит сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на Московское центральное кольцо, шесть пересадок на Московские центральные диаметры и 11 пересадок на радиальные линии железных дорог.