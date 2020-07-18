РИАМО - 18 июл. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» создала свыше 800 новых рабочих мест за 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» действует ряд преференций и созданы благоприятные условия для привлечения квалифицированных кадров.

«В 2019 году <…> создано 814 новых рабочих мест, что на 464 больше плана развития предприятий, и составляет 19% от общего количества новых рабочих мест, созданных всеми особыми экономическими зонами России технико-внедренческого типа», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что технополис занял второе место среди 26 особых экономических зон страны.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, общий объем уплаченных резидентами ОЭЗ налогов с 2006 года составил 7,1 миллиарда рублей. При этом, только за прошлый год резиденты заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов, что сделало «Технополис «Москва» третим по этому показателю в стране.

Он также отметил, что объем выручки резидентов ОЭЗ за 2019 год составил более 22 миллиардов рублей.

За 2019 год резиденты особой экономической зоны сэкономили 792 миллиона рублей благодаря налоговым льготам.