РИАМО - 18 июл. Особая экономическая зона «Технополис «Москва» создала свыше 800 новых рабочих мест за 2019 год, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Для резидентов особой экономической зоны «Технополис «Москва» действует ряд преференций и созданы благоприятные условия для привлечения квалифицированных кадров.
Он добавил, что технополис занял второе место среди 26 особых экономических зон страны.
По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, общий объем уплаченных резидентами ОЭЗ налогов с 2006 года составил 7,1 миллиарда рублей. При этом, только за прошлый год резиденты заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов, что сделало «Технополис «Москва» третим по этому показателю в стране.
Он также отметил, что объем выручки резидентов ОЭЗ за 2019 год составил более 22 миллиардов рублей.
За 2019 год резиденты особой экономической зоны сэкономили 792 миллиона рублей благодаря налоговым льготам.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии