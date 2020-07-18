РИАМО - 18 июл. Рабочая группа архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области поддержала концепцию нового здания психоневрологического интерната на 300 мест в деревне Полбино городского округа Егорьевск, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

«Психоневрологический интернат планируется построить рядом с существующим зданием. В его состав войдут блоки для проживания пациентов и обширная общественная часть с медицинским и спортивным блоком, социальным адаптационным центром, мастерскими и актовым залом», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

В решении ГБУ МО «НИИПРОЕКТ» жилые корпуса и общественные блоки выделены в общей композиции яркими архитектурными деталями.

В отделке блоков планируется применить сочетание поверхностей белой штукатурки, облицовки под дерево из фиброцементных панелей, а также кирпичные узоры. Входные элементы будут выделены навесами на V-образных опорах и обшивкой объемов вертикальными ламелями под дерево.