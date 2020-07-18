РИАМО - 18 июл. В столице число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией уменьшается в среднем на 15% каждую неделю, среднесуточный темп прироста за месяц составил минус 1,5%, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки в городе выявили 578 случаев инфицирования Covid-19.

«Среди новых случаев — 52,9% — граждане от 18 до 45 лет, 28,2% — в возрасте от 46 до 65 лет, 10,0% — от 66 до 79 лет. Еще 4,9% — старше 80 лет, 4,0% — дети», — отмечается в материале.

Все зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

За весь период пандемии в мегаполисе зафиксировали 232 954 случая инфицирования корнавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших составляет 170 180 пациентов.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.