РИАМО - 18 июл. В столице число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией уменьшается в среднем на 15% каждую неделю, среднесуточный темп прироста за месяц составил минус 1,5%, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
За прошедшие сутки в городе выявили 578 случаев инфицирования Covid-19.
Все зараженные и контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.
За весь период пандемии в мегаполисе зафиксировали 232 954 случая инфицирования корнавирусной инфекцией. Общее число выздоровевших составляет 170 180 пациентов.
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Текстовая трансляция
18 ИЮЛЯ
- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.
- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.
- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.
- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.
- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.
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