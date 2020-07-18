РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июл. В парке Сказок поселка Томилино подмосковных Люберец 25 июля пройдет бесплатная тренировка по суставной гимнастике, говорится в сообщении пресс-службы «РосМолСпорт Московской области».

«25 июля в 12:00 в парке Сказок поселка Томилино горокруга Люберцы в рамках проекта «Парковый спорт» организации «РосМолСпорт Московской области» состоится открытая тренировка от тренера-инструктора по спортивным направлениям «суставная гимнастика» и «здоровая спина» Марины Кабаевой», - говорится в сообщении.

Кабаева имеет стаж работы в фитнес-индустрии более 15 лет. Она проведет функциональную тренировку на все группы мышц, а также расскажет, какие упражнения могут помочь лучше восстановиться после эмоциональной и психологической нагрузки.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» и МУ «Парк культуры и отдыха» при поддержке группы компаний IP-HOME и МГЕР горокруга Люберцы.