РИАМО - 18 июл. В Москве на улице Трофимова произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил оружие, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия полицейскими установлено, что в районе дома №18 (на улице Трофимова – ред.) между гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников из неустановленного оружия причинил ранение своему оппоненту», – отмечается в материале.

Пострадавший передан медикам, другой мужчина задержан.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.