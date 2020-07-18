РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 18 июл. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают родственников попавшей в Дзержинскую больницу 80-летней Нины Соконкиной, сообщается на форуме отряда.

«Поиск родных Соконкиной Нины Ивановны, 80 лет. С 16 июля 2020 года находится в медицинском учреждении горокруга Дзержинский», - говорится в сообщении.

Рост Соконкиной составляет 160 сантиметров, она нормального телосложения, серые глаза и седые волосы. Была одета в светло-зеленые ночную рубашку с цветами.

Ее родные могут находиться и в близлежащих городах. На данный момент необходимы добровольцы для выполнения автономных задач в Котельниках.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о родственниках, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.