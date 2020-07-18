РИАМО - 18 июл. В Московской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 327 человек, за весь период пандемии врачи региона вылечили более 43 тысяч пациентов, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

«В Московской области еще 327 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 43 048 заболевших», - отмечается в материале.

В Подмосковье за период эпидемии зафиксировали 61 399 случаев инфицирования Covid-19, скончались 1043 пациента.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.