РИАМО - 18 июл. В столице 578 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили за прошедшие сутки, за весь период пандемии зафиксировали 232 954 случая инфицирования, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

За прошедшие сутки в Москве выздоровели 543 пациента после прохождения лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших за время пандемии составило 170 180.

В городе скончались 14 пациентов с коронавирусом за минувший сутки, за весь период эпидемии умерли 4 285 человек.

В России за сутки зафиксировали 6 234 случая заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 765 437 случаев инфицирования, скончались 12 247 пациентов, вылечились 546 863 человека.

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Текстовая трансляция

18 ИЮЛЯ

- Число новых случаев Covid‑19 в Москве уменьшается на 15% каждую неделю.

- Подмосковные врачи с начала пандемии вылечили более 43 тысяч пациентов с коронавирусом. За последние сутки прирост составил 327 человек.

- В Москве зафиксировали 578 случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся в столице превысило 232 тысячи человек.

- Еще 543 человека вылечились в Москве от Covid-19. Общее число выздоровевших москвичей составляет 170 тысяч.

- В столице за прошедшие сутки от коронавируса умерли 14 человек. Общее число летальных исходов по столице превысило четыре тысячи.