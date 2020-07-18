РИАМО - 18 июл. Строительство станции «Рижская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена выполнено на 50%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция «Рижская» очень трудная с точки зрения технологий, потому что это станция глубокого заложения. Сейчас завершилась проходка механизированным способом, то есть проходка тоннелей. Самой главной проблемой будет создание внутреннего пространства станции. <...> В целом, работы выполнены на 50%», - сказал Бочкарев журналистам.

Большая кольцевая линия должна стать еще одним кольцом столичной подземки и разгрузить радиальные линии. Линия включает в себя 31 станцию и 21 пересадку на метро и МЦК. Общая длина кольца составит 67 километров.