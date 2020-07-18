РИАМО - 18 июл. Председатель правительства России Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре День работника транспорта, сообщает Газета.ru.

«Новый профессиональный праздник - День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью», — отмечается в материале.

Отмечать профессиональный праздник собираются 29 ноября. В 1809 году в этот день император Александр I учредил первый в Российской империи единый государственный орган в сфере транспорта.

Мишустин поручил министерству транспорта РФ закрепить решение в течение трех месяцев.