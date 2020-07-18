РИАМО - 18 июл. В промзоне городского округа Люберцы на Новорязанском шоссе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16:25 17 июля 2020 года от оперативного дежурного поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», - говорится в сообщении.

Силами ОВД города Люберцы выставлена охрана. Угрозы жизнедеятельности населения нет. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда «Мособлпожспас» на 20 июля.