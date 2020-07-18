РИАМО - 18 июл. Сообщение о минировании всех самолетов в аэропорту Домодедово и самого аэропорта поступило от неизвестного, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 16 часов 17 июля 2020 года поступила информация о поступлении на электронную почту аэропорта Домодедово сообщения с угрозой минирования аэропорта и всех воздушных судов», - говорится в сообщении.

Усилены меры безопасности силами подразделений аэропорта. Эвакуация не проводилась. Задержек рейсов на прилет и вылет не было.

По состоянию на 20:25 кинологи обследовали все помещения аэропорта и прилегающие территории, также досмотрены самолеты. Взрывчатых веществ не обнаружено.