РИАМО - 18 июл. Склад, на котором хранился картон, загорелся в городском округе Мытищи, пожарные потушили возгорание в 06:34, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 02:56 18 июля 2020 года поступило сообщение от очевидца о горении производственно-складского строения размером 50х150», - говорится в сообщении.

На момент прибытия пожарных на место пожар распространился по всей площади склада. В 03:27 пожару присвоен второй ранг. В 04:12 – локализация пожара на площади 7,5 тысяч квадратных метров. В 06:34 пожар был потушен.

В тушении пожара были задействованы 85 человек и 26 единиц техники.

В пожаре никто не пострадал.