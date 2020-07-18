РИАМО - 18 июл. В столице за минувшие сутки выздоровели от коронавирусной инфекции 543 пациента, за весь период пандемии врачи города вылечили более 170 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 543 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 170 180», — сказала Ракова.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы убедиться в отсутствии коронавируса у пациента. При выписке все, кто должен находиться под наблюдением, получили необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты могут стать донорами плазмы или социальными волонтера, чтобы помочь тем, кто лечится от инфекции. Узнать подробнее об той возможности можно по телефону 8 (495) 870-45-16. Звонки принимаются с 09:00 до 19:00.