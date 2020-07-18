РИАМО - 18 июл. В столице за минувшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4 285, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

В городе зарегистрировано 232 376 случаев заражения Covid-19, выздоровели 169 637 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих – вызовите врача на дом», — отмечается в материале.

Ранее в Москве отменили обязательное ношение масок на улице, однако сохраняется масочный режим в транспорте, кафе, магазинах и других общественных местах.