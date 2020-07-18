РИАМО - 18 июл. В Москве и Подмосковье в субботу пройдет кратковременный дождь, а порывы северо-западного ветра могут достигнуть 8 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности, местами пройдет небольшой кратковременный дождь», - говорится в сообщении.

Температура воздуха в Москве будет колебаться от 21 до 23 градусов тепла, а в Подмосковье - от 20 до 25 градусов.

Атмосферное давление достигнет отметки в 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет примерно 60%.