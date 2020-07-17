РИАМО - 17 июл. В Московской области из-за произрастания борщевика на частных территориях выписали около 60 штрафов на сумму 13,3 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Сумма штрафов юридических – более 13,2 миллиона рублей, физических лиц – порядка 117 тысяч рублей. Все штрафники привлечены к административной ответственности. Отмечу, что за весь прошлый год было выписано чуть больше 39 миллионов рублей», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Адрей Разин.

Сумма штрафа для физлиц составляет от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица платят штраф от 150 тысяч до одного миллиона рублей. Закон, обязывающий заплатить штраф тех, кто игнорирует меры по ликвидации борщевика на своем участке, приняли в 2018 году.

«Больше всего - 14 штрафов - у правообладателей земельных участков, поросших борщевиком, в Клину. Общая сумма штрафа по этому округу составляет более 3,5 миллиона рублей. В Шаховской – 11 штрафов, Волоколамске – 10», — добавил министр.

Больше всех, 6 миллионов рублей, придется заплатить жителям городского округа Мытищи. Жители Сергиево-Посадского округа оштрафованы на сумму более 1,3 миллиона рублей, уточнил глава ведомства.

100% штрафа получили владельцы территорий, где не было признаков обработки, 70-50% штрафа — если обработка была проведена не на всей территории поражения.