РИАМО - 17 июл. Научную деятельность планирует восстановить Ивантеевский лесопитомник, так, планируется организовать исследовательскую деятельность уникальных растений Дендрологического парка в качестве первых шагов, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

В Ивантеевском лесопитомнике состоялась рабочая встреча между руководством предприятия и научными сотрудниками биологического факультета МГУ, на которой обсудили вопросы практического взаимодействия. В 2017 году Ивантеевский лесопитомник и университет заключили соглашение о сотрудничестве в научно-практической сфере. Сейчас, после выхода лесопитомника из банкротства, данная работа стала актуальна, и предприятие начало искать способы поэтапного восстановления научной деятельности.

«В советские годы в Ивантеевском лесном селекционном опытно-показательном питомнике научная работа являлась основной задачей наряду с производством посадочного материала. Отечественными учеными-селекционерами лесопитомника были выведены многие сорта растений, 27 из которых были занесены в Госреестр страны. Это сорта фундука, пихты, тополя, ивы, которые нужно сохранять и использовать для озеленения наших городов и скверов», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что важно не останавливаться и использовать весь накопленный опыт селекции ученых, работавших в лесопитоминке, чтобы расширить ассортимент и восстановить положение Ивантеевского лесопитомника на отечественном рынке посадочного материала.

Директор Ивантеевского лесопитомника Сергей Устинов рассказал, что в числе первых шагов в этом направлении планируется организовать исследовательскую деятельность уникальных растений Дендрологического парка студентами различных вузов для подготовки дипломных работ, а научные специалисты МГУ рассмотрят возможность реализации в дендропарке научной деятельности и создания программы совместных селекционных работ.

Возможно, первые студенты приедут в Ивантеевский лесопитомник уже в этом учебном году.