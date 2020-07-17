РИАМО - 17 июл. Земельные участки общей площадью 37,28 гектара переданы из собственности Подмосковья в собственность городского округа Лыткарино, чтобы обеспечить многодетные семьи бесплатными земельными участками, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Сотрудники ведомства вместе с центром содействия развитию земельно-имущественного комплекса Московской области подобрали участки для лыткаринских многодетных семей на территории Раменского городского округа.

«Массивы находятся в деревнях Костино и Агашкино. Администрация городского округа Лыткарино после оформления земли сможет обеспечить всех многодетных округа, стоящих на очереди. Земли хватит более чем на 270 семей», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

До конца 2020 года планируется передать еще более 120 гектаров земли Балашихе и Одинцовскому городскому округу. Бесплатные земельные участки смогут получить более 900 многодетных семей.