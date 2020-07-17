РИАМО - 17 июл. Более одного миллиарда рублей вложила компания с немецким капиталом «Шаттдекор» в производство в Чехове, предприятие будет изготавливать текстурированную бумагу, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Шаттдекор» является экспертом в сегменте инновационных декоративных поверхностей. На сегодняшний день в состав концерна входят 18 производственных подразделений во всем мире», — говорится в материале.

На предприятиях компании выпускаются декоративная бумага, меламиновые пленки и пленки с финиш-эффектом для нужд деревоперерабатывающей и мебельной промышленности.

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области помогает компаниям подбирать земельные участки, согласовывать документы, получать налоговые льготы.