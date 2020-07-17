РИАМО - 17 июл. Столичная прокуратура организовала проверку информации о нарушении прав инвалида, который решил оформить кредит на покупку ноутбука, по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Ранее в СМИ появилась информация, что молодой человек, который ничего не видит с рождения, пришел с помощником заключить кредитный договор на покупку ноутбука.

«Однако в столичном магазине ему отказали, ссылаясь на то, что он не может собственноручно заполнить бумаги, а также на наличие у него инвалидности», — говорится в сообщении.

Прокуратура проверит исполнение организациями требований законодательства о защите прав инвалидов и потребителей. По результатам проверки при наличии оснований будeт рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.