РИАМО - 17 июл. Группа медиков выяснила, что голодание помогает защитить организм от вредного воздействия химиотерапии и повышает эффективность лечения при онкологии, сообщает Федеральное агентство новостей.

Исследователи провели клинические испытания диеты, основанной на имитации голодания.

«Ученые исследовали диету, рекомендованную пациентам с онкологическими заболеваниями, которые проходят неоадъювантную химиотерапию», — говорится в материале.

Суть диеты заключается в запуске метаболизма с помощью снижения концентрации аминокислот, белков и общего числа калорий.

Эксперименты проводились на мышах. В ходе исследования ученые выяснили, что голодание помогает защитить организм от вредного воздействия химиотерапии и повышает эффективность лечения.

Такой же эффект был в ходе наблюдения за онкобольными в Нидерландах. Участницы, которые соблюдали диету в течение трех дней до и после химиотерапии, получили более положительный эффект, чем те, кто этого не делал.