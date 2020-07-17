РИАМО - 17 июл. Группа медиков выяснила, что голодание помогает защитить организм от вредного воздействия химиотерапии и повышает эффективность лечения при онкологии, сообщает Федеральное агентство новостей.
Исследователи провели клинические испытания диеты, основанной на имитации голодания.
Суть диеты заключается в запуске метаболизма с помощью снижения концентрации аминокислот, белков и общего числа калорий.
Эксперименты проводились на мышах. В ходе исследования ученые выяснили, что голодание помогает защитить организм от вредного воздействия химиотерапии и повышает эффективность лечения.
Такой же эффект был в ходе наблюдения за онкобольными в Нидерландах. Участницы, которые соблюдали диету в течение трех дней до и после химиотерапии, получили более положительный эффект, чем те, кто этого не делал.
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