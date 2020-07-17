РИАМО - 17 июл. «Мособлгаз» проводит для подмосковных многодетных семей акцию «Мособлгаз – тепло большой семьи», цель которой - повысить уровень безопасности при использовании природного газа в быту, с начала 2020 года в акции приняли участие более 100 многодетных семей региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Исправность газового оборудования – залог безопасности жителей Подмосковья. Мы понимаем, что в большой семье хватает повседневных забот, и специально для таких семей предприятие проводит акцию: «Мособлгаз – тепло большой семьи». Надо только подать заявку на участие – все остальные заботы мы возьмем на себя», – сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Во время проведения акции специалисты «Мособлгаза» проверяют, как работает газовое оборудование в домах многодетных семей, а также проводят замену такого оборудования, если оно устарело или не функционирует должным образом. С начала 2020 года свыше 100 подмосковных многодетных семей стали участниками акции.

Условия акции таковы, что семьи с тремя-четырьмя детьми получают от «Мособлгаза» льготный договор на техобслуживание газового оборудования. Для семей, где пять и более детей, газовщики проводят комплексное обследование газового оборудования и бесплатно меняют устаревшие газовые приборы на новые.

Для того, чтобы стать участником акции, семье необходимо иметь постоянную регистрацию по месту жительства на территории Московской области или Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.