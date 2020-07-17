РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила художников Михаила и Сергея Ерофеевых с победой в областном конкурсе граффити и призвала посмотреть картину на улице Народного Ополчения всех, кто еще не видел рисунок.

«Поздравляю братьев-художников Михаила и Сергея Ерофеевых с победой в областном конкурсе граффити. В этом году темой конкурса, конечно, стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Работа красногорцев «Философия Победы» признана лучшей в Подмосковье», - написала Хаймурзина в Instagram.

Она добавила, что площадь картины на стене дома №35 по улице Народного Ополчения – 180 квадратных метров. Рисовали ее художники при поддержке отдела по делам молодежи администрации к юбилею Победы.

«Если вы ее еще не видели, обязательно сходите, посмотрите. В нашем округе более 15 граффити от братьев Ерофеевых. Спасибо вам, ребята, за ваш труд. Молодцы! Так держать и только вперед», - заключила Хаймурзина.