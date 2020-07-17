РИАМО - 17 июл. Следователь первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области собрал материалы, которые доказывают вину жителя городского округа Домодедово в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своему знакомому, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Также доказана его вина в даче взятки в крупном размере.

«Судом установлено, что 7 января 2018 года обвиняемый совместно со своим знакомым находился в состоянии алкогольного опьянения <...>, где в ходе ссоры они избили 36-летнего местного жителя», - говорится в сообщении.

После этого знакомый обвиняемого совершил убийство мужчины. В дальнейшем они вывезли тело потерпевшего на автомобиле в лесной массив, расположенный около деревни Кунавино в городской округ Ступино, где закопали.

Также обвиняемый на стадии предварительного следствия передал через адвоката сотруднику ОУР УМВД России по городскому округу Домодедово, осуществлявшему оперативное сопровождение по уголовному делу, денежные средства в размере 200 тысяч рублей.

Это была взятка за неосуществление в отношении него оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчине назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Второго соучастника объявили в международный розыск.