РИАМО - 17 июл. Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца уменьшились на 8%, при этом в начале 2020 года Росстат зафиксировал рост доходов, сообщает РИА Новости.
С весны 2019 года Росстат публикует информацию о доходах граждан России один раз в три месяца, а не ежемесячно. По новому методу ведомство посчитало реальные располагаемые доходы россиян за период с 2013-го по 2018-й год, они снизились на 5,6%.
В 2019 году доходы увеличились на 1%.
Ранее в Сбербанке рассказали, что доходы работающих россиян снизились за март-май из-за нерабочих месяцев.
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