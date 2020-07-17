РИАМО - 17 июл. Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца уменьшились на 8%, при этом в начале 2020 года Росстат зафиксировал рост доходов, сообщает РИА Новости.

«Реальные располагаемые денежные доходы - это деньги, остающиеся после обязательных платежей с учетом инфляции. За полгода они снизились на почти четыре процента», — говорится в материале.

С весны 2019 года Росстат публикует информацию о доходах граждан России один раз в три месяца, а не ежемесячно. По новому методу ведомство посчитало реальные располагаемые доходы россиян за период с 2013-го по 2018-й год, они снизились на 5,6%.

В 2019 году доходы увеличились на 1%.

Ранее в Сбербанке рассказали, что доходы работающих россиян снизились за март-май из-за нерабочих месяцев.