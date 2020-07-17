РИАМО - 17 июл. В столице в составе транспортно-пересадочного узла «Ховрино» построят перехватывающую парковку, открытые части фасадов парковки будут оформлены чередованием темных, светлых и цветных панелей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

«Перехватывающая парковка, компактно размещенная в четырехэтажном здании, позволит с комфортом пересаживаться с автомобиля на общественный транспорт», — сказал главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он отметил, что сейчас ведется строительство также железнодорожной станции Ховрино-2 и уже работает автовокзал. Кузнецов уверен, что в итоге получится транспортный узел, отличающийся высокой степенью интеграции и эффективности.

Парковку построят на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Ее общая площадь составит 10 тысяч квадратных метров, паркинг будет вытянут вдоль улицы. Открытые части фасадов будут оформлены чередованием темных, светлых и цветных панелей.

Проектировщик здания - «Азимут-Гео».