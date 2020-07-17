РИАМО - 17 июл. В столице в составе транспортно-пересадочного узла «Ховрино» построят перехватывающую парковку, открытые части фасадов парковки будут оформлены чередованием темных, светлых и цветных панелей, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.
Он отметил, что сейчас ведется строительство также железнодорожной станции Ховрино-2 и уже работает автовокзал. Кузнецов уверен, что в итоге получится транспортный узел, отличающийся высокой степенью интеграции и эффективности.
Парковку построят на пересечении улицы Дыбенко и Прибрежного проезда. Ее общая площадь составит 10 тысяч квадратных метров, паркинг будет вытянут вдоль улицы. Открытые части фасадов будут оформлены чередованием темных, светлых и цветных панелей.
Проектировщик здания - «Азимут-Гео».
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