РИАМО - 17 июл. Исследователи выяснили, что существует симптом коронавирусной инфекции, который проявляется раньше других у 29% людей, сообщает Газета.ru.

Об исследовании написал научный журнал JAMA Dermatology.

«Исследователи установили, что у 29% наблюдаемых пациентов была энантема в ротовой полости, то есть сильная сыпь на слизистой оболочке», — говорится в материале.

Сыпь появлялась у пациентов раньше, чем остальные симптомы Covid-19.

Исследование проводилось при участии 21 человека в возрасте от 40 до 69 лет.

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Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Одобрение для использования вакцины в РФ могут получить в августе‑сентябре. Испытание второй фазы завершат 3 августа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.