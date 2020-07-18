РИАМО - 18 июл. Волонтеры и экологические активисты Пушкинского городского округа в субботу проведут очередной этап расчистки реки Скалбы в рамках акции «Вода России», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Акция пройдет вблизи поселка Зеленоградский, участники планируют расчистить акваторию и береговую зону реки на участке длиной 600 метров.

«Это уже третий этап мероприятий по расчистке Скалбы. Первые два прошли в прошлом году. Силами активистов при поддержке администрации округа удалось расчистить более километра берегов Скалбы, извлечь из реки затопленный мусор. Главный организатор мероприятия – инициативная группа «За спасение реки Скалбы», – говорится в сообщении.

Минэкологии приглашает всех неравнодушных жителей округа и близлежащих поселений принять участие в волонтерской акции. Сбор участников – в 12:00 около въезда в садоводство «Сказка» поселка Зеленоградский.