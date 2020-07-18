РИАМО - 18 июл. Усадебник в парке «Усадьба Пущино» пройдет в субботу, начало мероприятия - в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы городского отделения ВООПИиК.

Во время усадебника планируется расчистить нижнюю террасу и дорогу, которая ранее соединяла две части деревни Пущино – Абрамовку и Афросимовку. Для работы участникам понадобятся грабли и сучкорезы. Участники мероприятия смогут очистить парк от валежника, расчистить дорожки.

«Для всех участников будут организованы интересные экскурсии, связанные с историей усадьбы и ее природным наполнением. Вместе мы создадим карту растений усадьбы, узнаем какие из них являются непрошенными гостями, а какие нужно сохранять; как «работает» пруд и почему в него нельзя бросать ветки… и многое другое!», – говорится в сообщении.

Кроме того, организаторы приготовили для гостей мероприятия культурную программу, в которую войдут ботаническая экскурсия по усадьбе с элементами квеста (начало в 13:30). А также историческую экскурсию по усадьбе и парку, которая начнется в 14:00.

Также во время в этот день можно будет принять участие в мастер-классе по рисованию в старинной технике графики. Стоимость участия - 300 рублей.