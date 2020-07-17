РИАМО - 17 июл. Ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко призвал наказать основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального за клевету, ветеран рассказал, что после слов Навального у него случился приступ стенокардии, видео с показаниями ветерана опубликовано на YouTube-канале СК РФ.

Следственный комитет России возбудил в отношении Навального дело о клевете. Навальный назвал холуем ветерана, комментируя видео телеканала RT. На видео участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказывал свое мнение о поправках в Конституцию.

«Навальный оклеветал, назвав холуем, и я не хочу с эти мириться, хочу просить вас, чтобы вы меня защитили», — сказал ветеран.

Ветеран добавил, что после такой клеветы у него начался приступ стенокардии, поэтому он просит наказать основателя фонда борьбы с коррупцией.