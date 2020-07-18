РИАМО - 18 июл. С 05:30 18 июля до 05:00 20 июля движение на юго-западе Москвы частично ограничено из-за изменения режима работы участка Сокольнической линии метро, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

«Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» переходят на особый график работы. В районе участка «Саларьево» – «Коммунарка» Сокольнической линии метро будут работать компенсационные маршруты», - говорится в сообщении.

Движение ограничили по одной из полос дублера автодороги Солнцево - Бутово - Видное и организовали обособленный участок выделенной полосы на подъездной дороге к отстойно-разворотной площадке «Саларьево».

На участке Саларьевской улицы от Проектируемого проезда №905 до автодороги Солнцево - Бутово - Видное запрещена парковка.

«Обращаем внимание водителей, что второй съезд на территорию торгового центра «Саларис» при движении с эстакады от улицы Родниковая будет закрыт», - уточняется в материале.

Станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метрополитена закрыты с 23:00 17 июля до открытия метро 20 июля. В другие дни эти станции будут временно работать до 23:00.