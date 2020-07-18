РИАМО - 18 июл. Субботник по покосу травы состоится в музее-заповеднике А.С. Пушкина 18 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Прогулочный маршрут из усадьбы Вяземы в усадьбу Захарово проходит через поле и сейчас сильно зарос.

Добровольцам с триммеррами, которые помогут косить, будет выдан сертификат на бесплатное семейное посещение музея-заповедника А.С. Пушкина в любое время.

Прибывшие разделятся на три команды по 12 человек − две команды покосят траву, а третья поведет борьбу с борщевиком.

Мероприятие состоится в субботу. Встреча участников – в 10:00-10:30 на Привокзальной площади станции Голицыно. Оттуда 20 минут пешком до места проведения работ.

Личные автомобили можно оставить на парковке магазина «Пятерочка» на Можайском шоссе.

По окончании работ будет проведена экскурсия по территории усадьбы Захарово.