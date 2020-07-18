РИАМО - 18 июл. Бесплатный автокинотеатр откроется в новой Москве около станции метро «Филатов луг» в субботу.

В программе показов запланирован один вечерний сеанс по субботам.

Зрители увидят известные фильмы и недавние премьеры. Например, в программе «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival.

Смотреть фильмы можно только из легкового автомобиля: на парковке большой экран, а звук транслируется в радиомагнитолу машины на специальную FM-волну.

Заехать на территорию можно за час до начала сеанса. За 5 минут до начала въезд уже закроется. После того, как кино кончится, будет 30 минут, чтобы спокойно выехать с парковки.