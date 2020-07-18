РИАМО - 18 июл. Парк развлечений «Остров Мечты» возобновит работу в субботу после приостановки деятельности на четыре месяца из-за распространения коронавируса, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

Парк «Остров мечты» открылся 29 февраля. Это самый крупный тематический крытый парк развлечений в Европе. Он расположен в шаговой доступности от станции столичного метро «Технопарк», а также рядом с одноименной остановкой, через которую проходит шесть маршрутов наземного городского транспорта.

«Прогуляться по узким улочкам европейских городов, прокатиться на захватывающих аттракционах, встретиться с любимыми мультперсонажами, собраться с друзьями в кафе или расслабиться за зеленой лужайке – здесь вы найдете развлечения и отдых на любой вкус. А главное, для этого не нужно никуда лететь», - говорится в сообщении.

Перед открытием парка специалисты произвели полную дезинфекцию, а также тщательную оценку всего крытого пространства общей площадью 300 тысяч квадратных метров, чтобы исключить риск возможного заражения посетителей.

Также были установлены около 200 дезинфекторов. Ежедневно в «Острове мечты» будет расходоваться более 140 литров обеззараживающего средства.

Кроме того, в парке появилось больше 600 наклеек, извещающие о соблюдении социальной дистанции. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также будет сокращено количество посадочных мест.

Столичный «Остров Мечты» – первый в России и в мире объект индустрии развлечений, который выступил с подобной социальной акцией. Парк предпринимал и продолжает предпринимать все рекомендованные меры профилактики Covid-19, включая профилактическое закрытие, глобальную дезинфекцию и самоизоляцию сотрудников.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 ИЮЛЯ

- Одобрение для использования вакцины в РФ могут получить в августе‑сентябре. Испытание второй фазы завершат 3 августа.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Подмосковье за минувшие сутки скончались 10 пациентов с Covid‑19. За весь период пандемии в регионе умерло 1043 заразившихся.

- За последние сутки в России зафиксировали 6 406 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 166 случев заражения. В Москве - 575 случаев.

- В Подмосковье за минувшие сутки от коронавируса вылечились 349 пациентов. Всего за все время пандемии в Подмосковье врачи вылечили от коронавирусной инфекции 42 721 человек.

- В Москве для лечения коронавируса заготовили свыше тонны плазмы с антителами. Донорами стали свыше 1,7 тысячи москвичей, вылечившихся от Covid-19.

- В Москве за сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 682 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 169 637.

- Еще четыре московских стационара вернулись к плановому приему пациентов. Это больница имени В.В. Виноградова, Вороновская больница,«Клиника имени В.Г. Короленко» на Косинской улице, а также филиал № 3 Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины на 2-й Вольской улице.

- В столице за минувшие сутки скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 4271.