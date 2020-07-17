РИАМО - 17 июл. С 22 по 31 июля межрегиональная ассоциация инвалидов «Аппарель» проведет международную эстафету инвалидов-колясочников «Дорога Памяти», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в рамках проекта «Международная эстафета инвалидов-колясочников «Дорога памяти от Москвы до Бреста», говорится в сообщении пресс-службы центра «Роспатриот».

Москва – Наро-Фоминск – Дмитров – Ржев – Санкт-Петербург – Кронштадт – Гатчина – Москва: по такому маршруту, пройдет команда активных молодых людей с инвалидностью, каждый из которых имеет достижения в различных сферах жизни. В проекте принимают участие представители России и Беларуси. Участники проедут по городам воинской славы и части победного пути, отдадут дань памяти павшим и выразят уважение и благодарность героям Великой Отечественной войны.

«Международная эстафета «Дорога Памяти» – это проявление патриотизма, мужества, готовности служения Отечеству. Это акция протеста против насилия и войн, от которых страдает мирное население, это проявление силы воли, это победа человеческого духа над жизненными невзгодами, это горячее желание людей с инвалидностью видеть мир без границ», - говорится в сообщении.

Команда участников международной эстафеты стартует от Вечного огня в Москве 23 июля в 11:00. В каждом городе участники проведут официальные мероприятия у мемориалов воинской славы, проедут колонной на колясках по улицам, встретятся с ветеранскими и молодежными организациями, выступят с концертами перед местными жителями. Между всеми участниками эстафеты распределяются функции по ее реализации, каждый несет ответственность за порученный ему сектор работы.

Эстафета финиширует 30 июля в Санкт-Петербурге. В Москву участники вернутся 31 июля.