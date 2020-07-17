РИАМО – 17 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что российскую столицу сделать закрытой невозможно, это крупнейший транспортный узел страны.

Мэр подчеркнул, что в город приезжают миллионы людей в качестве туристов, в рабочих целях, в командировки.

«Сделать Москву закрытым городом невозможно. Сегодня Европа, Америка, Китай, Юго-Восточная Азия закрыты для туристов, и в этой ситуации внутренний российский туризм оживает», — сказал Собянин в интервью kp.ru.

Он подчеркнул, что столица является крупнейшим транспортным хабом России.