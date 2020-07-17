РИАМО - 17 июл. С пятницы встречи областных управдомов с членами правительства Московской области, министрами ЖКХ и энергетики, руководителями Госадмтехнадзора и Госжилинспекции будут проходить в еженедельном онлайн-формате, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Это поручение дал заместитель председатель правительства Московской области Евгений Хромушин на видеоселекторном совещании с членами Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, которое состоялось в региональном Центре управления регионом.

«Руководство блока ЖКХ и энергетики теперь в формате ВКС будет проводить с управдомами такие встречи в еженедельном режиме, сегодня такой формат показал свою эффективность, я сам буду проводить такие встречи ежемесячно. Сегодня мы впервые имеем на 90% абсолютно «белый» рынок обращения с твердыми коммунальными отходами, благодаря тем корпорациям, которые участвуют в работе по переработке отходов в сфере ТКО в Московской области», - сказал Хромушин.

Он добавил, что в регионе много системных и частых вопросов, связанных со сбором мусора на территории, в том числе сбор строительных отходов, свалки несанкционированного мусора, несвоевременный вывоз, запаркованность контейнерных площадок.

Евгений Хромушин также отметил, что пандемия внесла свои коррективы, работа была прервана. Сейчас можно в формате онлайн обмениваться необходимыми документами.

«Тут по системе ЦУР мониторить проблемные ситуации, сразу же разбирать детально жалобы, как вы увидели сегодня - никуда не выходя, и не тратя на это времени. Поэтому такой формат мы возвращаем, для нас он очень важный, и мы будем его максимально продвигать дальше», - подчеркнул Хромушин.

По поручению губернатора области Андрея Воробьева в регионе проходят рейды «Чистая контейнерная площадка», где роль общественности максимальная. Мероприятия организованы, чтобы пресечь несанкционированные навалы крупногабаритных отходов и строительного мусора на контейнерных площадках.