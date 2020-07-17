РИАМО - 17 июл. Родителям посоветовали составить список вещей, которые понадобится ребенку в лагере, в двух экземплярах – один положить в чемодан, а другой оставить для себя, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора Московской области.

«Подпишите или выделите каким-либо другим способом багаж своего ребенка, чтобы он мог легко опознать его среди чемоданов и рюкзаков других детей», - отмечается в материале.

Техника, которую ребенок берет в лагерь, не должна быть дорогостоящей, так как он может ее потерять.

Перед поездкой специалисты рекомендовали напомнить детям о правилах гигиены: умываться, чистить зубы, принимать душ и не забывать мыть руки до и после еды, а также после посещения туалета. Нужно объяснить, что пользоваться чужими расческами, полотенцами, зубными щетками и другими средствами личной гигиены нельзя.

Детям стоит умеренно использовать духи и средства от насекомых, потому что у некоторых эти средства в закрытом помещении могут вызвать дискомфорт. Также не нужно активно использовать парфюмерно-косметические средства, они могут вызвать аллергию.

Эксперты порекомендовали не давать детям в лагерь сладости, скоропортящиеся или не совсем полезные продукты.

В связи с пандемией коронавируса родителям нужно внимательно отнестись к здоровью ребенка и не отправлять его в лагерь с симптомами ОРВИ или с высокой температурой, уточнили специалисты.

С 15 июля по поручению губернатора региона Андрея Воробьева начали работу загородные детские лагеря. Все вожатые проверены на коронавирусную инфекцию, территории лагерей продезинфицированы. У детей в лагере каждый день будут измерять температуру.

В регионе уже открылись подведомственные лагеря «Звонкие голоса», «Осташево», «Имени 28 Панфиловцев».