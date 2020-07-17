РИАМО - 17 июл. Режим работы Москворецкой системы водохранилищ (в том числе Можайского водохранилища) из-за обильных ливней был установлен с целью минимизировать негативное воздействие вод на населенные пункты Подмосковья и северо-запад столицы, говорится в сообщении пресс-службы Росводресурсов.

«В результате установленных режимов пик дождевого паводка и высокий приток воды трансформирован до значений, не представляющих угрозу для населения и объектов экономики», — говорится в сообщении.

В ходе внеочередного заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Москворецкой водной системы, Вазузской гидротехнической системы и водораздельного бьефа канала имени Москвы озвучили предложения, касающиеся установления режимов работы водохранилищ на период прохождения дождевого паводка.

«Из-за дождей фиксируется большой приток воды в водохранилища в течение последних двух недель. Среднесуточный приток на 1 июля был порядка 6,8 кубометра в секунду, приток 9 июля – 36 кубометров в секунду. На сегодняшний день приток составил более 150 кубометров в секунду. Для защиты населения и объектов экономики от подтоплений при необходимости будут внесены корректировки в режим работы водохранилищ», - отметил руководитель Московско-Окского БВУ Вахтанг Астахов.

Введен режим круглосуточного мониторинга развития водохозяйственной обстановки. Установленные режимы могут быть скорректированы в зависимости от изменений гидрологической ситуации.

Ранее в Подмосковье продлили предупреждение о формировании быстроразвивающихся паводков на реках и повышении уровня воды на 1-3 метра.