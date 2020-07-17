РИАМО - 17 июл. В столице в ряде районов в 2020-2021 годах изменится разметка, и добавятся парковочные места по просьбам жителей, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На некоторых участках увеличат число полос, на других – добавят развороты, на ряде улиц движение станет двухсторонним. Благодаря этому поездки станут удобнее, быстрее и безопаснее», — сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он отметил, что решения приняты по просьбам жителей, которые приходили в Telegram-канал ведомства.

Разметка изменится на пересечении Северного бульвара с улицами Хачатуряна и Декабристов, на Кетчерской улице, на Никулинской улице, от Малой Очаковской до Мичуринского проспекта; на Ярцевской улице, на Хамовническом Валу, на 2-й улице Машиностроения, на улице Шкулева, в 4-м Рощинском проезде, на проспекте Академика Сахарова, на улице Маши Порываевой.

На Хамовническом Валу организуют 115 парковочных мест, на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой – более 100 новых мест.