РИАМО - 17 июл. В Подмосковье проведена масштабная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере - услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Уже завершилась работа по цифровизации всех муниципальных и региональных услуг в градсфере, продолжается работа по федеральным услугам.
По его словам, оптимизация услуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность.
Что касается федеральных услуг, которые курирует комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, то самыми востребованными являются услуги по согласованию строительства в приаэродромных территориях как государственных аэродромов, таких как Кубинка, Чкаловский, Клин, Остафьево и Ступино, так и аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. За полгода было отработано порядка 8 тысяч заявок.
«В этом направлении нами была проделана масштабная работа по оптимизации услуг, сокращению сроков. Подача заявки в электронном виде значительно упростила процедуру - жителям и предпринимателям больше не обязательно ехать для сдачи документов и получения согласований в территориальные управления ведомств Росавиации или, например, Минобороны, и стоять в очередях. Теперь подать заявление можно с компьютера или планшета онлайн из дома или офиса, что существенно экономит время», - пояснил Гордиенко.
Еще одна популярная федеральная услуга - «Выдача санитарно-эпидемиологических заключений». С января по июль 2020 года заявителями подано порядка 1,5 тысячи заявок.
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