РИАМО - 17 июл. В Подмосковье проведена масштабная работа по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере - услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Уже завершилась работа по цифровизации всех муниципальных и региональных услуг в градсфере, продолжается работа по федеральным услугам.

«Если говорить о муниципальных услугах градостроительного блока, то одной из самых популярных среди жителей Подмосковья на протяжении уже нескольких лет является услуга по присвоению адреса. За первую половину 2020 года было присвоено прядка 40 тысяч адресов. Вторая по популярности - услуга по выдаче ордера на право производства земляных работ. С января по июль жители региона получили около 16 тысяч ордеров. И, наконец, на третьем месте - услуга по установке средств размещения информации - всего 12 тысяч заявок», - отметил председатель комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

По его словам, оптимизация услуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность.

Что касается федеральных услуг, которые курирует комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, то самыми востребованными являются услуги по согласованию строительства в приаэродромных территориях как государственных аэродромов, таких как Кубинка, Чкаловский, Клин, Остафьево и Ступино, так и аэродромов гражданской и экспериментальной авиации. За полгода было отработано порядка 8 тысяч заявок.

«В этом направлении нами была проделана масштабная работа по оптимизации услуг, сокращению сроков. Подача заявки в электронном виде значительно упростила процедуру - жителям и предпринимателям больше не обязательно ехать для сдачи документов и получения согласований в территориальные управления ведомств Росавиации или, например, Минобороны, и стоять в очередях. Теперь подать заявление можно с компьютера или планшета онлайн из дома или офиса, что существенно экономит время», - пояснил Гордиенко.

Еще одна популярная федеральная услуга - «Выдача санитарно-эпидемиологических заключений». С января по июль 2020 года заявителями подано порядка 1,5 тысячи заявок.