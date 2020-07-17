РИАМО - 17 июл. В новой Москве в СНТ «Филатов Луг», дом 42 загорелись несколько строений, пожарные приступили к ликвидации возгорания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.
«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу», - отмечается в материале.
На месте происшествия загорелись кирпичное и деревянное строения, площадь загорания уточняется.
Сил для ликвидации пожар достаточно. Сведений о пострадавших не поступало.
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