РИАМО - 17 июл. В новой Москве в СНТ «Филатов Луг», дом 42 загорелись несколько строений, пожарные приступили к ликвидации возгорания, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу», - отмечается в материале.

На месте происшествия загорелись кирпичное и деревянное строения, площадь загорания уточняется.

Сил для ликвидации пожар достаточно. Сведений о пострадавших не поступало.