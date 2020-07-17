РИАМО - 17 июл. Прием студентов по металлургическим специальностям ведется в Ресурсном центре трубной промышленности, созданном на базе Сергиево-Посадского колледжа при участии Загорского трубного завода, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Строительство Ресурсного центра трубной промышленности и первый набор студентов на специальности, которым в нем обучают – важный шаг для развития целой отрасли, которая выпустит новый пласт профессиональных молодых кадров», – уточняется в сообщении.

Первый раз открыли набор на специальность дефектоскопист. Кроме того, идет набор на следующие специальности: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, сварщик, оператор станков с программным управлением и другие.

По словам управляющего директора Загорского трубного завода Андрея Лясковского, договоренность с Сергиево-Посадским колледжем по обучению студентов на базе Ресурсного центра трубной промышленности очень важна для завода.

«Для наших студентов обучение по программам ЗТЗ в Ресурсном центре – это не только возможность получить профессиональное образование по востребованным в металлургической отрасли профессиям, пройти обширную образовательную программу, в которую заложен большой пласт практических занятий. Это также возможность сразу после окончания обучения устроиться на работу на одно из крупнейших предприятий Сергиево-Посадского округа», – отметила директор колледжа Галина Носырева.

Проведение занятий со студентами будет организовано согласно программам, утвержденным министерством образования Подмосковья с учетом требований Загорского трубного завода. Принимать документы от абитуриентов колледж планирует до 25 августа.