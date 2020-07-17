РИАМО - 17 июл. Министерство строительного комплекса Московской области опубликовало пять закупок на общую сумму 5,2 миллиона рублей с применением технологии «Умный контракт», которая активно внедряется в регионе с мая текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Технология «Умный контракт» основана на создании цифровой модели условий проекта контракта и формирования на ее основе в автоматизированном режиме текста проекта контракта.

«Применение такой технологии позволяет исключить нарушения при составлении текста контракта, сокращает время на его согласование, бережет ресурсы контрактных управляющих и юристов заказчиков, автоматизирует процесс контроля исполнения контракта контрагентами», - говорится в сообщении.

Создание технологии «Умного контракта» стало очередным шагом развития портала исполнения контрактов Московской области (ПИК ЕАСУЗ).