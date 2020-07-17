РИАМО - 17 июл. Министерство строительного комплекса Московской области опубликовало пять закупок на общую сумму 5,2 миллиона рублей с применением технологии «Умный контракт», которая активно внедряется в регионе с мая текущего года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Технология «Умный контракт» основана на создании цифровой модели условий проекта контракта и формирования на ее основе в автоматизированном режиме текста проекта контракта.
Создание технологии «Умного контракта» стало очередным шагом развития портала исполнения контрактов Московской области (ПИК ЕАСУЗ).
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