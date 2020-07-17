РИАМО - 17 июл. Новое производство по изготовлению текстурированной бумаги откроет компания с немецким капиталом «Шаттдекор» на территории городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фирма «Шаттдекор» специализируется на производстве новейших типов декоративных поверхностей. В составе компании находятся 18 производственных подразделений по всему миру. На заводах изготавливают декоративную бумагу, меламиновые пленки и пленки с финиш-эффектом для использования в деревоперерабатывающей и мебельной промышленности.

«Объем инвестиций в проект составляет более 1 миллиарда рублей. Решение о строительстве завода в Чехове было принято с целью оптимизации производства. Мы гордимся тем, что Подмосковье становится еще более привлекательным для инвесторов, в том числе для иностранных», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Наталья Егорова.

Сотрудники Мининвеста Подмосковья помогают региональным компаниям найти подходящий земельный участок для строительства. Кроме того, ведомство оказывает помощь при согласовании проектной документации, получении налоговых льгот.