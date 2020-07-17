РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 июл. Художники Михаил и Сергей Ерофеевы из Красногорска стали победителями областного конкурса граффити, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Подведены итоги областного конкурса граффити, приуроченного к 75-летию Великой Победы.

«Первое место в Московском областном конкурсе граффити-2020 заняли братья Михаил и Сергей Ерофеевы из Красногорска с работой «Философия Победы», - говорится в сообщении.

Свою работу художники нанесли на фасад жилого дома неподалеку от городской школы №3.

Второе место у Матвея Мармыша из Наро-Фоминского городского округа с работой «Stop Сovid-19» и третье - у Артема Благовестова «Спасибо вам!» из Ивантеевки.