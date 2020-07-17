РИАМО – 17 июл. Из бюджета Московской области 18 некоммерческим организациям выделят субсидии на реализацию проектов в сфере культуры, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Правительство региона утвердило результаты конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями.

«На субсидии НКО на реализацию проектов в сфере культуры в государственной программе «Культура Подмосковья» предусмотрено 20 миллионов рублей. В конкурсном отборе приняли участие 29 НКО региона. Субсидии получат лучшие 18 проектов», – говорится в сообщении.

Самую большую субсидию – 4,25 миллиона рублей – получит автономная некоммерческая организация «Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город». Деньги пойдут на проведение Московского областного конкурса искусств – театрализованного шоу «Город А».