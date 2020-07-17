РИАМО - 17 июл. В пятницу от воды освободили 149 дачных участков в Можайском, Волоколамском, Наро-Фоминском, Рузском округах и Истре, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Также от воды освободили 39 дачных домов в Можайском округе, пять дорог в Можайском округе, Красногорске и Истре.

«17 июля 2020 года привлекалось 483 человека, 78 единиц техники, в том числе от МЧС России 17 человек, 6 единиц техники», – отмечается в материале.

Остаются подтопленными 89 дачных участков в Истре и Можайском округе, 25 дачных домов в Можайском округе, сохраняется перелив двух участков дорог в Лотошине и Наро-Фоминском округе.

В пятницу произошли размыв участка дороги в Можайском округе и перелив участках дороги в Лотошине.

Уровень воды в Наро-Фоминском округе в СНТ «Виктория» составляет 20 сантиметров, в СНТ «Стрела» – 10 сантиметров, в деревне Мальцево – 30 сантиметров; в Истре в СНТ «Радуга» – 10 сантиметров, в СНТ «Юстиция» – 15 сантиметров; в Лотошине в деревне Узорово – 15 сантиметров.